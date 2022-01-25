Немецкие общественные деятели призвали правительство ФРГ прекратить конфликт НАТО и РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 40 немецких экспертов в области международной политики, включая бывших дипломатов и военных, обратились к правительству ФРГ с требованием принять гарантии безопасности в Европе и прекратить обострение в отношениях между НАТО и РФ. Письмо подписано от имени коллектива авторов из Института международной политики WeltTrends, среди которых бывшие послы Германии Арне Зайферт, Вольфганг Грабовски и Отто Пфайфер, экс-депутат Бундестага доктор Норман Пех, а также полковник в отставке Вильфрид Шрайбер; их открытое письмо "Во имя политики безопасности Германии на службе мира" опубликовано во вторник вечером на сайте "Российской газеты".

"Снизить остроту конфликта между НАТО и Россией, в центре которого в настоящее время находится украинский конфликт, можно только через гарантии безопасности для всех вовлеченных государств и выстраивание доверия между НАТО и ее партнерами, Украиной и Россией и всеми остальными европейскими государствами. При этом необходимо реанимировать или заново создать как международные форматы переговоров и соглашений, так и меры по созданию доверия", - говорится в публикации.

По словам авторов письма, Германия в силу своего географического положения и военно-политической роли внутри ЕС и НАТО может сыграть важную роль в преодолении нынешнего кризиса в сфере безопасности. "Мы стоим перед выбором - разжечь конфликт или погасить его пламя", - отмечают немецкие эксперты. В то же время, по их мнению, инициатива по оказанию давления на РФ исходит из США, которые навязывают свою волю союзникам.

В материале подчеркивается, что западная политика конфронтации по отношению к РФ не отвечает немецким и европейским интересам, а скорее потворствует "стремлению США держать Западную Европу под контролем". "Требование, чтобы Германия усилила давление на Россию, еще больше подчиняет немецкую внешнюю политику американской, - отмечают авторы. -Так называемый конфликт между Западом/ Европой и Россией всегда был конфликтом между США и Россией".

"Россия готовится все это разгрести. Это возможно только с отходом США от российских границ (или же с размещением ракет на пороге Вашингтона). Соединенные Штаты (президент [Джо] Байден и госсекретарь [Энтони] Блинкен), похоже, в полной мере это поняли - иначе они не стали бы вновь открывать переговорные форматы, которые не Россия закрывала. Прямые переговоры между Россией и США остаются ключом к решению проблемы", - указывается в письме.

Эксперты потребовали от нового правительства Германии обратиться к идеям политики мира бывшего канцлера ФРГ в 1969-1974 годы Вилли Брандта и его единомышленника Эгона Бара. Авторы констатировали, что безопасность для Германии и ЕС возможна лишь сообща с Россией. "Это требует равенства и равноправия, которые предусмотрены международным правом в Уставе ООН, в Хельсинкском заключительном акте, в Парижской хартии и в Основополагающем акте Россия - НАТО. Только на этих началах мы можем взять больше ответственности за мир и свободу", - заключили они.

Кто виноват

В письме приводится обзор текущего положения дел в сфере безопасности, который отражает серьезный военный дисбаланс в пользу НАТО. В частности, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), по расходам на вооружение в 2020 году на первом месте Соединенные Штаты с $738 млрд (40% глобальных расходов на оборону), что в 12 раз превышает расходы РФ ($60,6 млрд). "Если добавить сюда ключевых союзников НАТО за пределами альянса - Австралию, Японию и Южную Корею, то выходит, что две трети мировых военных расходов приходится именно на Запад", - отмечается в материале.

Авторы указали на политику по экспансии НАТО, которая десятилетиями сопровождалась агрессивными шагами. "Наступление НАТО включало войну против Сербии при попрании международного права, отделение Косово, расширение альянса на Восток и отказ натовских стран ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)", - пояснили они. В 2008 году Украине и Грузии было официально предложено вступить в НАТО, после чего руководство в Тбилиси почувствовало, что у него "развязаны руки перед войной". Кроме этого, не последнюю роль в усилении напряжении сыграл выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

По словам немецких деятелей, только после "прозападного госпереворота в Киеве в 2014 году, активно поддержанного США и некоторыми их союзниками, Россия в конце концов отказалась сдерживаться со своей стороны". "Реальные факты объективно привели к возникновению новой угрозы для России и разрушили существовавшее некогда взаимное доверие, - резюмируется в публикации. - Так у кого больше оснований беспокоиться за свою безопасность - у России или у Запада?".

О гарантиях безопасности

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отметил, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.

В декабре прошлого года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В проектах этих документов прописаны три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения НАТО. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. В-третьих, необходимость НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год.