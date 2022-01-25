Макрон заявил, что пока не видит конкретных результатов диалога между Россией и США

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не видит конкретных результатов диалога о гарантиях безопасности между Россией и США, однако поддерживает развитие дискуссии между Вашингтоном и Москвой. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во вторник в Берлине.

"Не так давно начались дискуссии между Россией и США. Хорошо ли это на наш взгляд? Да. Это очень хорошо, что США разговаривают с Россией. Дали ли эти дискуссии к настоящему моменту какие-то конкретные результаты? Я их пока не видел", - сказал Макрон.

По его утверждению, "вести переговоры с Россией всегда трудно". Он отметил, что сам в этом лишний раз убедился в ходе переговоров лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) в декабре 2019 года.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отмечал, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.

Встреча советников "нормандской четверки"

Макрон связывает положительные ожидания с предстоящей встречей советников в "нормандском формате", которая пройдет в среду в Париже.

"Я думаю, что перспективы предстоящих совещаний - встреча завтра наших политических советников и перспектива новой встречи, которая на этот раз будет организована в Германии, создают, на мой взгляд, позитивные ожидания и дают возможность возобновить процесс", - сказал он.

Глава государства привел в пример "жесты доброй воли, которые были сделаны украинцами в отношении проекта закона, который справедливо критиковался Россией" (имеется в виду отозванный законопроект о переходном периоде на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе), а также постоянные обмены советников. "Вопрос состоит в том, удается ли нам создать новую позитивную динамику. Я думаю, что важно продолжать разговаривать в этом "нормандском формате". <...> это единственный политический формат и это единственный способ сохранить [мирный] процесс", - сказал президент.

Макрон признал, что пока результаты "нормандского формата" не отвечают ожиданиям Франции и Германии, однако заметил, что отказ от этого формата стал бы равносилен признанию отсутствия политического решения конфликта на востоке Украины. "Никогда не следует отказываться от дискуссий и обменов. Я думаю, что нам важно работать в этих форматах неустанно. Встреча на уровне глав государств и правительств в декабре 2019 года в Париже дала возможность серьезно продвинуться вперед", - напомнил он.

Последняя очная встреча политсоветников "нормандского формата" прошла 12 января прошлого года в Берлине. После этого контакты в составе "четверки" проходили в режиме видеоконференции.

Учения РФ в Крыму

Макрон сообщил, что страны Запада наблюдают за российскими военными учениями близ украинской границы и готовят возможный ответ на случай эскалации.

"В контексте последних событий, могу сказать, что мы сохраняем крайнюю бдительность <...> и сообща следим в реальном времени за развитием ситуации, готовим все возможные формы реагирования", - сказал Макрон, отвечая на просьбу прокомментировать начавшиеся в Крыму военные учения. Он не ответил на вопрос, сколько войск готова дополнительно отправить Европа в соседние с Россией страны.

Макрон подчеркнул, что в случае нападения на Украину Россию ждут "тяжелые последствия". В то же время он отметил, что диалог с Россией ведется сразу на нескольких направлениях, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ, а также в "нормандском формате". "Каждый из этих форматов должен использоваться до последнего, чтобы вернуть Россию к процессу деэскалации, получить гарантии, - сказал он. - Это также позволило бы нам построить новый порядок безопасности и стабильности и, помимо украинского вопроса, решить проблему безопасности на границах нашей Европы".

Во вторник в России командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников начал проверку боеготовности соединений. На полигоны выведено более 6 тыс. военнослужащих. В пресс-службе округа сообщили, что авиасоединения и воинские части армии ВВС и ПВО округа, а также морской авиации Черноморского флота отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей. Также танковые подразделения армейского корпуса округа приступили к выполнению учебных стрельб на полигоне Ангарский в Республике Крым.