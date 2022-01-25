Парламентарии Литвы обратились в Конституционный суд в связи с законом о написании фамилий

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы от оппозиции обратилась в Конституционный суд (КС) в связи с подписанным во вторник президентом Гитанасом Науседой законом о написании фамилий с использованием букв, которых нет в литовском алфавите. О передаче ходатайства за 37 подписями парламентариев в КС сообщила во вторник журналистам староста фракции крупнейшей оппозиционной партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Аушрине Норкене.

"Вынуждены обратиться в Конституционный суд, так как считаем, что данный закон угрожает судьбе литовского языка и противоречит закрепленному в конституции принципу государственного языка", - заявила она.

Законом разрешается использование в написании имен и фамилий букв "q", "w" и "x", которых в литовском алфавите нет. Критики этого решения ранее призывали президента наложить на него вето.

Особенно этот вопрос актуален для живущих в Литве поляков, которые составляют 6,5% населения. Они все время просили разрешить им писать имена и фамилии по правилам польского языка. Литовский и польский алфавиты основаны на латинице, но в каждом есть свои специфические символы и диакритические знаки. Поляки хотели "узнавать" польские фамилии в литовских документах.

Полемика продолжалась несколько лет и негативно отражалась на литовско-польских межгосударственных отношениях.