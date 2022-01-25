Президент Словакии поддержала диалог НАТО и ЕС с Россией по Украине

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за развитие диалога НАТО и Евросоюза с Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте главы государства.

"Диалог с Россией считаю нужным и правильным [действием Запада], - отметила она. - Мы [страны ЕС и РФ] разделяем единое пространство - европейский континент, на котором мы все, малые и крупные государства, хотим и далее жить в безопасности".

Основной предпосылкой для мирного сосуществования в Европе, по словам президента, является взаимное уважение государствами норм, о соблюдении которых они договорились и приняли на себя соответствующие обязательства.

"Поддерживаю шаги, которые мы, Североатлантический альянс и Евросоюз, предприняли. Это предложение, [сделанное] России, продолжить диалог, с одной стороны, а с другой - поддержка Украины и укрепление ее обороноспособности", - отметила Чапутова.