Премьер Норвегии считает, что РФ и НАТО следует предпринять меры по выстраиванию доверия

ООН, 25 января. /ТАСС/. России и НАТО необходимо предпринять меры по выстраиванию доверия. Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, принимавший участие в заседании Совета Безопасности ООН в рамках норвежского председательства в этом месяце.

"Нам нужно направить эту сложную проблему (ситуацию вокруг Украины - прим. ТАСС) в политическую плоскость", - сказал он. По мнению премьера, неприемлемо, когда риторика "военной конфронтации и угроз применения силы" используется для разрешения разногласий между странами. "Это хороший знак, что США напрямую говорили с Россией, НАТО [контактировала] с Россией", - добавил политик.

"Мы можем предпринять меры по выстраиванию доверия, меры по разоружению. Мы можем направить ряд сигналов, чтобы <...> страны жили в безопасности как соседи, - сказал премьер-министр Норвегии. - Это тот путь, которого мы придерживаемся". По его словам, Норвегия обеспокоена "таким количеством военной техники на границах, что создает ужасную ситуацию для Европы". "Мы должны отойти от этого как можно скорее", - отметил политик.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве делают утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В декабре 2021 года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В проектах этих документов прописаны три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения НАТО. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. В-третьих, необходимость НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год. Именно от выполнения этих пунктов, как заявили в Москве, зависит дальнейшая судьба диалога по гарантиям безопасности.