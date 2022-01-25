МИД Хорватии не рекомендует своим гражданам посещать Украину

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине и сосредоточением ВС России в областях вблизи с границей с Украиной рекомендуем хорватским гражданам избегать поездок в районы востока Украины, которые граничат с РФ", - отмечается на официальной странице МИД республики.

При этом в дипведомстве также предупредили хорватских граждан о необходимости исключения поездок в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), на территории вблизи Крыма, а также в районы на границе с Белоруссией. Там в целом обозначили целесообразность переноса сроков посещения всей территории Украины, если речь не идет о безотлагательных поездках.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.