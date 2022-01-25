На юге Ливана произошло нападение на миротворцев ООН

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Группа жителей поселка Рамия напала во вторник на патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в момент, когда миротворцы производили съемку пограничной с Израилем местности. Об этом сообщается в заявлении главы информационной службы ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Преступники преградили путь ооновским внедорожникам и ранили одного из военнослужащих, - отмечается в нем. - Они повредили две машины и похитили несколько предметов".

Тененти напомнил, что нападение на ооновские силы рассматривается как преступление по ливанским и международным законам. "Миротворцы находились в зоне своей ответственности и выполняли возложенную на них миссию в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

22 декабря прошлого года патруль ВСООНЛ подвергся атаке со стороны жителей поселка Шакра на юге Ливана. Толпа вела себя агрессивно и бросала камни в патрульные машины, выручили миротворцев военнослужащие ливанской армии, которые помогли им покинуть поселок.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и глава МИД Абдалла Бу Хабиб выразили сожаление по поводу инцидента в Шакре и пообещали провести расследование. Это нападение было совершено на следующий день после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил штаб-квартиру ВСООНЛ в Эн-Накуре и призвал все стороны уважать свободу передвижения миротворцев, которая, по его словам, имеет решающее значение для выполнения возложенного на них мандата.

Инциденты между миротворцами ООН, следящими за соблюдением режима прекращения огня на ливано-израильской границе, и населением пограничных с Израилем селений происходят, как правило, когда ооновские патрули перемещаются без сопровождения ливанских военнослужащих. Среди жителей южных районов немало сторонников шиитской партии "Хезболлах", которые с недоверием относятся к ВСООНЛ. Последний конфликт между бойцами "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года.