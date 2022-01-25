США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США пока не передали РФ свой письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил на регулярном брифинге во вторник.

"Ответ пока не передан Москве, но я могу вас заверить, что как только он будет направлен, мы вам сообщим", - сказал он.

При этом власти США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения РФ по безопасности, учли позицию Киева.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего Блинкен и Лавров планируют провести еще одну встречу. Лавров на пресс-конференции по итогам встречи отмечал, что считает правильным предать ответ Вашингтона гласности, добавив, что попросит согласия на это у Блинкена.