В ЛНР заявили, что Украина уклонилась от согласования координационного механизма

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Украинская сторона саботировала согласование уточненного координационного механизма, полноценного запуска его в действие и продемонстрировала полное отсутствие желания устранить ключевые разногласия по этому вопросу. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам заседания подгруппы по вопросам безопасности контактной группы.

"Первое в 2022 году заседание подгруппы по вопросам безопасности не привнесло положительных тенденций в переговорный процесс. <...> Все наши усилия возвратить Украину в конструктивное русло и перейти к согласованию уточненного координационного механизма и полноценного запуска его в действие наталкивались на пустые разглагольствования с целью увода дискуссии в сторону от насущных проблем" - говорится в заявлении Ковшарь, размещенном в Telegram-канале делегации ЛНР.

По ее словам, за четыре часа работы "украинская сторона в очередной раз демонстрировала полное отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации на линии разграничения и желания устранить ключевые разногласия по координационному механизму". Ковшарь добавила, что представитель Киева перешел к пространным рассуждениям об украинском понимании сущности Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе, пытаясь хоть как-то обосновать отказ Украины от прямого взаимодействия с республиками Донбасса.

Представитель ЛНР, добавила Ковшарь, подчеркнул, что для восстановления доверия украинская сторона должна незамедлительно возвратить захваченного 13 октября прошлого года наблюдателя в СЦКК Андрея Косяка, однако украинская сторона в ответ лишь повторила голословные обвинения по этому инциденту.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма. Однако Киев отказался выполнять это требование. В сентябре прошлого года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил об отсутствии у подчиненных ему командиров подразделений ограничений на открытие ответного огня, отметив, что такие решения принимаются на месте.

Дезавуирование этого заявления украинским командованием является одним из требований, которые выдвигают представители Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины при обсуждении вопросов безопасности.