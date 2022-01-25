СМИ: в результате падения ракет в жилом районе на западе Ирака ранены три человека

КАИР, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека получили ранения в результате ракетной атаки на крупный жилой район Эль-Карма, расположенный в провинции Анбар на западе Ирака. Об этом сообщил вечером во вторник телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

По их информации, не менее четырех ракетных снарядов упали на крупный жилой массив неподалеку от Эль-Фаллуджи, второго по величине города региона. Как уточняется, один из снарядов упал неподалеку от администрации Эль-Кармы, второй - рядом с местной мечетью. Службы безопасности Ирака начали расследование случившегося.

AlHadath уточнил, что указанный район является родным для Мухаммеда аль-Халбуси, который 9 января был переизбран спикером Совета представителей (парламента) арабской республики. Во вторник Верховный суд Ирака подтвердил законность состоявшейся процедуры переизбрания политика. В настоящий момент, по данным телеканала, он находится в Багдаде и проводит совещание с депутатами законодательного органа страны.

В ночь на 14 января в иракской столице двое неизвестных бросили гранаты в здание, где располагается штаб возглавляемого аль-Халбуси суннитского альянса "Такаддум", в результате взрыва никто не пострадал.