{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США примут меры против Белоруссии, если она будет использована для "нападения на Украину"

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники примут меры против Белоруссии, если ее территория будет использована для "нападения на Украину". Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

"Мы также дали понять Белоруссии, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", - сказал он.

"Если вторжение будет иметь место из Белоруссии, если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою собственную расстановку сил в странах, граничащих с Белоруссией", - добавил Прайс.

Теги
БелоруссияУкраинаСША
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности
По информации Госдепа, в нем учтена позиция Киева
США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности
Читать полностью