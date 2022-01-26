Премьер Ирландии призвал граждан отказаться от необязательных поездок на Украину

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Ирландские граждане должны избегать необязательных поездок на Украину в условиях сохраняющейся напряженности на российско-украинской границе. Об этом во вторник, выступая в Дойл эрен (нижней палате парламента), сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, слова которого приводит телеканал RTE .

По утверждению главы ирландского правительства, рядом с украинской границей в настоящее время сосредоточены "тысячи российских военнослужащих", что вызывает беспокойство Дублина. Мартин также добавил, что Ирландия "поддерживает дипломатическое решение" ситуации, которое бы основывалось на "правилах международного порядка", "уважении территориальной целостности государств" и принципах демократии.

В понедельник МИД Ирландии сообщил корреспонденту ТАСС, что Дублин не планирует приступать к эвакуации сотрудников дипломатических представительств республики на Украине, несмотря на напряженную ситуацию на российско-украинской границе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.