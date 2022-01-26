{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Ирландии призвал граждан отказаться от необязательных поездок на Украину

Михол Мартин объяснил это сохраняющейся напряженностью на российско-украинской границе

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Ирландские граждане должны избегать необязательных поездок на Украину в условиях сохраняющейся напряженности на российско-украинской границе. Об этом во вторник, выступая в Дойл эрен (нижней палате парламента), сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, слова которого приводит телеканал RTE.

На эту тему
Как Россия противостояла расширению НАТО на восток
Как Россия противостояла расширению НАТО на восток

По утверждению главы ирландского правительства, рядом с украинской границей в настоящее время сосредоточены "тысячи российских военнослужащих", что вызывает беспокойство Дублина. Мартин также добавил, что Ирландия "поддерживает дипломатическое решение" ситуации, которое бы основывалось на "правилах международного порядка", "уважении территориальной целостности государств" и принципах демократии.

В понедельник МИД Ирландии сообщил корреспонденту ТАСС, что Дублин не планирует приступать к эвакуации сотрудников дипломатических представительств республики на Украине, несмотря на напряженную ситуацию на российско-украинской границе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаИрландияРоссия
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности
По информации Госдепа, в нем учтена позиция Киева
США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности
Читать полностью