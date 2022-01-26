Белый дом назвал противоречивыми заявления Украины о безопасности американцев в Киеве

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Белый дом считает противоречивыми заявления властей Украины, которые говорят об отсутствии угрозы для американцев в Киеве, но в то же время приветствуют дополнительную военную помощь со стороны Вашингтона на фоне ситуации на границе с РФ. Об этом пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила во вторник на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать слова источника, близкого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который ранее заявил американскому интернет-порталу BuzzFeed, что Украина огорчена призывом США к своим гражданам покинуть страну на фоне эскалации ситуации на границе. Собеседник издания при этом заявил, что, как он считает, "этим американцам безопаснее находиться в Киеве, чем в Лос-Анджелесе <...> или любом другом городе в США, наводненном преступностью".

"Послушайте, я дала бы возможность другим делать оценки, однако на границе Украины находятся 100 тыс. российских военных и нет ясности относительно того, что российский лидер не намерен осуществлять вторжение. На мой взгляд, это звучит достаточно опасно", - утверждала в ответ на это Псаки. "Я также обратила бы внимание на то, что украинские лидеры приветствовали помощь в сфере безопасности, которую мы им предоставляли последние несколько дней, и они даже встречали нас в аэропорту. Так что это, кажется, противоречит такой оценке", - полагает она.

Ранее источник BuzzFeed заявил порталу, что Зеленский "не думает, что имеется даже отдаленно какая-либо неизбежная угроза Киеву". По его словам, в администрации украинского президента считают шаги Вашингтона, призвавшего своих граждан покинуть страну, "полностью смехотворными". Он также назвал их отражением "непоследовательности США". "С одной стороны [Вашингтон говорит Украине], как мы должны проводить демократизацию. Мы стоим на вашей стороне, это ваше право - решать, присоединяться ли к Западу. Мы будем стоять на вашей стороне перед лицом российской агрессии. Потом Россия накаляет температуру, и они первыми уезжают", - сказал он.

Во вторник Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов ряда стран с Украины еще не означает неминуемую эскалацию ситуации на территории страны. До этого решение ряда стран об эвакуации дипломатов назвали преждевременным в украинском внешнеполитическом ведомстве. По мнению МИД страны, для этого нет реальных оснований.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.