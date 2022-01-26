Лидер Приднестровья заявил, что Россия спасла Молдавию от кровавого конфликта в 1992 году

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Российские военные, остановив в 1992 году развязанный Кишиневом вооруженный конфликт в Приднестровье, спасли Молдавию от кровопролития. Об этом заявил во вторник лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя обвинения в адрес России, с которыми выступила президент Молдавии Майя Санду.

"Это не агрессия, а принуждение к миру. Если бы войну не остановили, погибли бы еще тысячи людей - из Молдовы, очевидно, гораздо больше, чем из Приднестровья. Нападавшая сторона теряет больше. Поэтому скажите России спасибо, что она спасла и ваши жизни в конечном итоге. Россия поступила как миротворец. Вошли миротворческие силы, начался миротворческий процесс. Это история", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Он выразил сожаление, что "молдавские политики встали в очередь, чтобы представить войну на Днестре в начале 90-х, как агрессию России".

Лидер Тирасполя напомнил, что за применение вооруженных сил против мирного населения в Молдавии в 1992 году никто не ответил, "хотя все отлично понимают, кто отдал приказ, кто его согласовал, кто не сопротивлялся данной агрессии. Все ясно и понятно, практически все эти люди живы. Их нужно привлечь к ответственности, осудить их за военные преступления против мирного населения. Но легче же рассказать о российской агрессии, это же так удобно в нынешнее время", - пояснил Красносельский. По его мнению, "национализм, который вылез наружу в бывшем СССР с русофобскими, антисемитскими лозунгами", должен быть осужден как фашизм на процессе в Нюрнберге.

Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила на прошлой неделе, что Россия в 1992 году направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР. Она также заявила, что официальный Кишинев выступает за вывод российских военных из Приднестровья.

О миротворцах

Российские миротворцы были введены в зону безопасности на Днестре после того, как в Москве 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Тирасполя было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. В настоящее время они поддерживают мир вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск, численностью около тысячи солдат и офицеров, вооруженная легким стрелковым вооружением. Она оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения. А также охраняет склады с устаревшими боеприпасами в селе Колбасна, вывоз и утилизация которых были приостановлены после обострения отношений между Кишиневом и Тирасполем. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности и категорически против предложений Кишинева о их выводе или трансформации в гражданскую миссию.