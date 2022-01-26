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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

В Минске назвали неполным отчет ICAO по инциденту с самолетом Ryanair

В нем не учтены записи переговоров пилота с литовским диспетчером и несколько других моментов, отметил глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что отчет Международной организации гражданской авиации (ICAO) по инциденту с самолетом Ryanair в Минске является неполным без предоставления записи переговоров пилота с литовским диспетчером и ряда других моментов.

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"Чего не хватает этому отчету? Понять, почему экипаж умышленно стер свои переговоры в кабине воздушного судна, именно того момента, когда они принимали решение лететь на Минск. Второе: почему нет переговоров пилота с Литвой, в частности с литовским диспетчером", - сказал Сикорский во вторник в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, на основании этих данных можно было бы понять, почему возле границы самолет вдруг изменил курс. "Они [эксперты ICAO] доказали, что принуждения, перехвата или обстоятельств, которые потребовали изменить курс, не было", - отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что со своей стороны Минск предоставил записи всех переговоров - от входа самолета в белорусское воздушное пространство до вылета, а белорусская сторона проявляла открытость во время расследования ICAO. "А с той стороны - и записи стираются, информация пропадает, отчетов нет, и пилот не дает интервью", - сказал Сикорский, пояснив, что таким образом отчет ICAO является неполным.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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