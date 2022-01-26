В ООН напомнили о важности защиты гражданского населения в случае конфликта на Украине

ООН, 26 января. /ТАСС/. ООН считает важным в любом конфликте защиту мирного населения и гражданской инфраструктуры. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможности боевых действий из-за ситуации вокруг Украины.

"Как отмечал генеральный секретарь ООН, в случае конфликта нужно очень осторожно подходить к тому, какие вооружения будут использоваться, - сказал Дюжаррик. - <...> Также необходимо обеспечить максимальную защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Сейчас наилучшим решением будет предотвращение боевых действий".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.