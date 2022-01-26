Макрон рассчитывает придать новую динамику "нормандскому формату"

Дискуссии политсоветников "четверки" откроются во французской столице в среду в полдень по парижскому времени (14:00 мск). Россию на этих переговорах будет представлять заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Выступая в Берлине после переговоров с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Франции выразил категорическое несогласие с мнением тех из присутствовавших журналистов, которые утверждали, что четырехсторонний формат по украинскому урегулированию "не приносит пользы". По его словам, "никогда не следует отказываться от каналов дискуссий и диалога". Хотя результаты этого переговорного процесса, начало которому было положено в Нормандии летом 2014 года, не соответствуют, по признанию Макрона, "уровню ожиданий" Парижа и Берлина, он предостерег от его свертывания. "Отказаться от продолжения значило бы признать, что политическое решение больше не находится на столе переговоров", - предупредил он.

По словам французского президента,"работать в этом формате следует неустанно". Согласно оценкам Макрона, встреча на уровне глав государств и правительств четырех стран в декабре 2019 года в Париже "дала возможность серьезно продвинуться вперед". Он позитивно оценил перспективы предстоящих совещаний. "Встреча в среду наших политических советников, равно как перспектива новой встречи, которая на этот раз будет организована в Германии, создают, на мой взгляд, позитивные ожидания и дают возможность возобновить процесс", - заметил он.

В подтверждение своего мнения лидер Франции сослался на "жесты доброй воли", сделанные, по его мнению, Киевом в отношении проекта закона, который "справедливо критиковался Россией". Он не уточнил, о каком именно проекте идет речь. В понедельник кабинет министров Украины на внеочередном заседании отозвал из Верховной рады законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса, потому что все положения документа противоречат Минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве Донецкой и Луганской народных республик.

Макрон также приветствовал обмены между политическими советниками по каждому из обсуждаемых вопросов.

Сохранить каналы дискуссии

Французский лидер особо подчеркнул задачу создания новой позитивной динамики. "Я думаю, что важно продолжать разговор в нормандском формате. Ведь это единственный политический формат и единственный способ сохранить процесс", - считает он.

Макрон отдельно остановился на начавшихся недавно переговорах между США и Россией о стратегической стабильности. Он однозначно ответил на вопрос, считает ли Франции их проведение позитивным, но сдержанно отозвался об их результативности. "Очень хорошо, что США ведут такую дискуссию с Россией, - заметил он. - Дала ли она хорошие результаты на нынешней стадии? Я их не видел".

По словам Макрона, "дискуссия с Россией - это всегда трудно". Он заявил, что может констатировать это на собственном опыте, начав такую дискуссию в 2019 году. "Важно, однако, сохранять каналы дискуссии, - заметил он . - Именно поэтому [бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель] и я несколько месяцев назад решили подтолкнуть европейцев к возобновлению структурированного диалога с Россией".

Диалог с Москвой

В этом же контексте Макрон отметил, что планирует провести утром 28 января телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Одна из участниц конференции неправильно истолковала его слова о предстоящем франко-российском контакте. Посчитав, что речь идет о визите французского президента в Россию, она поинтересовалась, "не планирует ли он пригласить в такую поездку в Россию и федерального канцлера Шольца".