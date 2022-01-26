СМИ: тайваньская делегация не будет присутствовать на церемонии открытия ОИ в Пекине

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 января. /ТАСС/. Делегация спортивных чиновников и официальных лиц администрации Тайваня не будет присутствовать на церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине. О таком решении сообщила в среду газета Taipei Times со ссылкой на правительственный источник.

Тайваньская сторона полагает, что власти КНР попытаются использовать это мероприятие для активной пропаганды территориальной принадлежности острова Китаю и идеи воссоединения.

Кроме того, символично, что на параде спортсменов команда Тайваня, которая участвует в Олимпиаде под названием "Китайский Тайбэй", согласно решению организаторов, будет шествовать перед атлетами из Гонконга, который является специальным административным районом КНР.

Состав тайваньской сборной станет известен позже на этой неделе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.