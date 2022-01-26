Токаев подтвердил участие в саммите Центральная Азия - Индия 27 января

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в саммите Центральная Азия - Индия, который пройдет 27 января в онлайн-формате. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Завтра, 27 января, президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите Центральная Азия - Индия. Мероприятие, инициированное премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоится в онлайн-формате. Лидеры обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, ожидается, что по итогам саммита будет принята декларация.

Ранее МИД Индии сообщил, что Моди проведет первый саммит Индия - Центральная Азия с участием президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в виртуальном формате 27 января.