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Замминистра экологии Казахстана задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники правоохранительных органов также задержали председателя правления ТОО "Оператор РОП"

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Ахметжана Примкулова по подозрению в коррупции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

"Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений", - говорится в сообщении.

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания города Нур-Султана.

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