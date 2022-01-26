В Турксибском районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Спецслужбы Казахстана ввели режим антитеррористической операции в Турксибском районе города Алма-Аты с 26 до 27 января, задержали пять человек. Об этом в среду сообщили в Алма-Атинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00:00 26 января (21:00 мск 25 января - прим. ТАСС) до 00:00 часов 27 января. В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алма-Аты", - говорится в сообщении.