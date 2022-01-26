Глава офиса Зеленского опроверг информацию о прямых переговорах с республиками Донбасса

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию германской медиакомпании Deutsche Welle (DW) о том, что в среду в Париже на переговорах советников лидеров стран "нормандской четверки" якобы пройдет согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, остается неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" (предательство - прим. ТАСС) на ровном месте. Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", - заявил он в комментарии агентству "РБК-Украина".

По его словам, в настоящее время определенной повестки дня встречи в "нормандском формате" на уровне советников нет. Украинская сторона, продолжил Ермак, планирует обсудить возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в "нормандском формате". Он также напомнил, что утверждать любые документы имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров носят исключительно консультационный характер. "Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - подчеркнул руководитель офиса президента Украины.

Ранее DW со ссылкой на агентство DPA распространила информацию, что на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Париже якобы хотят согласовать дату прямых переговоров представителей внутриукраинского конфликта в Донбассе.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось еще пять встреч на высшем уровне, последняя прошла 9 декабря 2019 года в Париже.