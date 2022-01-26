Замглавы МИД Польши выразил сомнение в надежности Германии в ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сомневается в надежности Германии в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью агентству DPA во время визита в Берлин.

"В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте", - сказал дипломат. Он отметил, что есть сомнения в том, что на Берлин можно положиться. "Я бы хотел, чтобы эти сомнения не усилились, но ослабли. Мы нуждаемся в ясных сигналах со стороны Германии", - утверждал Шинковский вель Сенк.

Конкретно замглавы МИД потребовал от правительства ФРГ заявить об отказе от "Северного потока - 2" и как можно скорее одобрить поставки Украине Эстонией гаубиц, произведенных в бывшей ГДР. "Мы находимся в особой ситуации, и в такой особой ситуации нужно прибегать к особым средствам", - сказал он, комментируя отказ Берлина поставлять вооружения Киеву. "В этой связи мы ожидаем сильных слов и сильных действий от германского правительства, а не затуманивания фактов", - заявил замминистра.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок ранее отвергли возможность поставки Киеву летального оружия. Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не попадал под ограничительные меры в отношении финансового сектора РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.