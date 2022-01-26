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В Гонконге доработают закон о защите гостайны для противодействия шпионажу

Предложения по усовершенствованию закона о гостайне представят во второй половине года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 января. /ТАСС/. Власти Гонконга намерены инициировать поправки в закон о защите государственной тайны с тем, чтобы усилить противодействие шпионажу. Об этом сообщил в среду секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Крис Тан, выступая в Законодательном совете.

"В действующем законе о гостайне определение шпионской деятельности весьма ограничено. Оно охватывает доступ к запрещенным местам и получение информации, полезной для враждебных сил. Мы считаем, что этих определений недостаточно для борьбы со всеми видами шпионской деятельности и связанными с ней рисками", - сказал чиновник.

По его словам, "некоторые страны" пытаются участвовать в деятельности, создающей угрозу национальной безопасности на территории Гонконга. "Ярким тому примером являются социальные волнения в 2019 году", - отметил министр.

В 2020 году был принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

Ожидается, что предложения по усовершенствованию закона о гостайне будут представлены во второй половине текущего года.

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