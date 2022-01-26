Дипломат назвала частичную эвакуацию посольства США на Украине мерой предосторожности

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Частичная эвакуация персонала американского посольства на Украине является "мерой предосторожности", вызванной якобы угрозой вооруженного вторжения России на территорию республики. Об этом заявила во вторник в интервью телекомпании ABC временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

"Это решение было принято из-за того, что в настоящее время [президент] Владимир Путин и Россия собрали такие военные силы на границе [с Украиной], что они могут в любой момент предпринять любые действия, - сказала она. - Учитывая это, мы сочли, что в целях предосторожности мы должны обеспечить гарантию безопасности семей сотрудников нашего посольства. Так что на этом основано [наше] решение". Якобы имеющую место концентрацию российских войск на границе Квин сравнила с "пистолетом, приставленным к голове Украины", и заявила, что республика не должна жить с такой угрозой.

Позицию самих украинских властей в отношении предполагаемой российской угрозы, озвученную, в частности, в последних заявлениях секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и президента Владимира Зеленского об отсутствии поводов для паники, американский дипломат объяснила "самообладанием" украинцев.

"Я убеждена в том, что президент Зеленский очень серьезно относится к этой угрозе, и он проявляет осторожность и предпринимает необходимые меры, - сказала она. - Они [украинцы] в течение долгого времени живут в условиях российских угроз. Так что я бы сказала, что они просто проявляют несколько большую выдержку, как говорят французы. Но это не означает, что они не воспринимают эти [угрозы] серьезно".

В минувшее воскресенье Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Как отмечалось в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, указанные решения приняты "из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.