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Кризис на Украине

Министерство госбезопасности ДНР заявило о подготовке спецслужбами Украины диверсий

В сообщении отмечается, что в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вблизи города Докучаевск обнаружили схрон, оборудованный в одном из заброшенных домов, в котором находилось 1,6 кг тротила, 20 ручных гранат и 15 выстрелов к гранатомету

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) получило информацию о подготовке спецслужбами Украины диверсий в прифронтовых населенных пунктах на территории республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

"МГБ ДНР в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вблизи г. Докучаевск был обнаружен схрон, оборудованный в одном из заброшенных домов, в котором находилось 1,6 кг тротила, 20 ручных гранат и 15 выстрелов к гранатомету. По имеющейся информации, данные боеприпасы подготовлены агентами украинских спецслужб для дальнейшего использования при проведении серии диверсий и террористических актов в целях дестабилизации обстановки в республике", - указывается в тексте.

В настоящее время силами МГБ ДНР проводятся мероприятия по ликвидации диверсионной сети противника, отмечается в сообщении.

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