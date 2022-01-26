Компании России подали 14 заявок на реализацию проектов в Карабахе

БАКУ, 26 января. /ТАСС/. Российские компании отправили 14 заявок на осуществление проектов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Российские компании подали 14 заявок с конкретными предложениями по проектам в Карабахе. Большинство из них - подрядные [проекты], но есть и инвестиционные - в сфере промышленности и сельского хозяйства", - сказал он.

По словам посла, у российского бизнеса есть также интерес к реализации в Азербайджане проектов по производству железнодорожного оборудования, стройматериалов, созданию фермерских хозяйств. "Обсуждаются возможности российского участия в модернизации и строительстве энергетических объектов в Азербайджане", - добавил Бочарников.

Глава диппредставительства отметил, что в 2021 году проведены две бизнес-миссии российских компаний. "В них в общей сложности приняли участие до 50 российских компаний. Уже есть первая ласточка. "Камаз" стал первым инвестором в индустриальной зоне "Аразская долина", где вместе со своим давним партнером - Гянджинским автомобильным заводом - создает сервисный центр обслуживания грузовых автомобилей и сельхозтехники", - сказал он.

Касаясь планируемых в 2022 году бизнес-миссий в Азербайджан из российских регионов, он сообщил, что в феврале ожидаются такие миссии из Удмуртии и Санкт-Петербурга.