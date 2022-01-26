МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Площадкой определен Дворец республики. Конечно, в первую очередь для того, чтобы максимально расширить круг приглашенных, - сказала Эйсмонт, ее слова приводит агентство "Минск-новости". - Должна отметить, что данный формат появился по просьбе с мест, а инициатива была высказана во время недавних встреч президента с руководством и активом трех областей".

Мероприятие также будет транслироваться на национальных каналах и по радио в прямом эфире. По словам пресс-секретаря, предыдущий опыт работы именно в таком широком формате оказался очень востребованным и был позитивно воспринят людьми. "Так же, как и для депутатов и сенаторов, для приглашенных, гостей из регионов, для нашего актива, журналистов, блогеров, конечно, очень важно присутствовать в зале", - отметила она.

24 января Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии белорусского парламента 27 января. Ранее президент заявлял, что в непростой сложившейся ситуации стране надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы власти по их реализации. Традиционно Лукашенко выступал в парламенте с ежегодным посланием в апреле, однако в 2020 году он сделал это в августе - перед президентскими выборами. В 2021 году такое мероприятие не проводилось.