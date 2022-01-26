МИД КНР назвал НАТО пережитком холодной войны

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс является пережитком холодной войны и должен как можно скорее отказаться от идеологии той эпохи. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на регулярном брифинге прокомментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что требование России прекратить расширение НАТО является неприемлемым.

"НАТО является пережитком эпохи холодной войны, и расширение альянса является одним из проявлений политики создания блоков. НАТО - это крупнейший в мире военный альянс, ему давно пора отказаться от устаревшей ментальности времен холодной войны и идеологических предубеждений, а также принять больше мер, которые внесут вклад в укрепление безопасности и стабильности", - сказал дипломат.

Он отметил, что Китай выступает за всеобъемлющие и инклюзивные механизмы обеспечения безопасности. "Надеемся, что соответствующие стороны в полной мере будут учитывать законную озабоченность друг друга в сфере безопасности, будут избегать конфронтации и урегулируют существующие между ними трения путем равноправного диалога и консультаций", - подчеркнул он.

12 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО заявила о том, что страны альянса не согласятся на запрет расширения и возвращение к ситуации 1997 года. По словам Шерман, на состоявшейся встрече страны альянса дали понять, что не откажутся от политики открытых дверей, когда речь идет о приеме новых членов в НАТО. "Этот принцип всегда был центральным для НАТО как для оборонительного, исключительно оборонительного альянса. НАТО существует для защиты стран, входящих в нее. НАТО никогда не расширялась за счет силы, принуждения или подрывной деятельности. Решение прийти в НАТО и заявить о своем желании присоединиться к ней - суверенный выбор стран", - утверждала замгоссекретаря.