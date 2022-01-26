В Британии задержали еще двух подозреваемых в причастности к захвату синагоги в Техасе

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании задержали еще двух человек, которые подозреваются в причастности к захвату синагоги в Колливилле (штат Техас, США). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении контртеррористического подразделения полиции Северо-Западной Англии.

"В рамках местного расследования сегодня утром в Манчестере были задержаны двое мужчин. Они остаются под стражей для дачи показаний", - отмечается в сообщении.

17 января полиция Манчестера сообщила о задержании двух подростков, которые могли быть знакомы с преступником, захватившим заложников в Колливилле. После допроса оба были отпущены на свободу без предъявления обвинений. 20 января стало известно о задержании двух мужчин в Манчестере и Бирмингеме, которые также проходят по данному делу.

15 января 44-летний британец Малик Фейсал Акрам, проживавший в графстве Ланкашир в северо-западной части Англии, во время службы захватил в заложники в синагоге Колливилля четырех человек, включая раввина. После многочасовых переговоров Акрама застрелили полицейские, заложники не пострадали. Как заявлял телеканалу CNN неназванный представитель властей, преступник называл сестрой осужденную за терроризм уроженку Пакистана Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Адвокат осужденной Марва Элибиалли сообщила, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной.

Президент США Джо Байден и глава британского МИД Лиз Трасс назвали события в Колливилле терактом. Британские власти оказывают коллегам из США содействие в расследования обстоятельств произошедшего.