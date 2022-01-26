В территориальных комиссиях на референдуме в Белоруссии не будет оппозиции

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Более 1,8 тысячи человек вошли в состав 153 территориальных комиссий по референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, среди них нет представителей оппозиции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Центризбиркома (ЦИК) республики.

По его информации, в состав территориальных комиссий включено 1 099 представителей общественных объединений, включая политические партии. Среди партий наибольшее представительство в комиссиях получила компартия Белоруссии - 80 мест. Также в их составе пять представителей Либерально-демократической партии, трое - социал-демократической партии Народного согласия и один - Республиканской партии труда и справедливости. При формировании территориальных комиссий было отказано 18 представителям оппозиционной Белорусской партии левых "Справедливый мир", по одному представителю партии "Зеленые" и Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА). Остальные оппозиционные партии Белоруссии не выдвигали своих представителей в состав территориальных комиссий.

Среди других общественных объединений наибольшее представительство в комиссиях получили Федерация профсоюзов Белоруссии - 321 человек, объединение "Белая Русь" - 150, Белорусский союз женщин - 136, Белорусский республиканский союз молодежи - 125, которые поддерживают курс действующей власти.

ЦИК также сообщил, что в состав комиссий вошли 636 человек, выдвинутых путем подачи заявления, а также 122 человека, выдвинутых трудовыми коллективами.

На конституционном референдуме в Белоруссии образовано в том числе шесть областных и минская городская комиссии, а также 118 районных комиссий. В соответствии с календарным планом подготовки и проведения референдума не позднее 1 февраля должны быть образованы участки для голосования, участковые комиссии будут сформированы не позднее 6 февраля. На республиканском референдуме можно будет проголосовать досрочно с 22 по 26 февраля. Основное голосование на референдуме пройдет 27 февраля.