Эксперт: ЕС нужно "унять" Украину, Прибалтику и Польшу для деэскалации с Россией

МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО должны "утихомирить" Украину, страны Прибалтики и Польшу, чтобы добиться деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал ТАСС в среду профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре.

"Война всегда может произойти, но ее также можно избежать, - отметил эксперт. - Россия уже дала четко понять, какая у нее позиция". Теперь, по его словам, "НАТО и США должны проявить инициативу". "Россия хочет добиться создания безопасного пространства вокруг себя", - сказал он. Как отметил Местре, Западу нужно "осадить Украину и некоторые страны Восточной Европы".

"С чем нельзя соглашаться, так это с этой динамикой утвердительных речей против России, поскольку единственное, что они делают, это загоняют нас в диалектическую спираль, основанную на конфликте, - добавил профессор. - Поэтому я думаю, что в настоящее время миссия ЕС, НАТО и даже США или <...> Франции и Германии состоит в том, чтобы сказать Эстонии, Латвии, Литве, Польше, что они должны снизить градус постоянной атаки в отношении России".

Комментируя решение ряда стран отозвать семьи сотрудников из своих посольств в Киеве, эксперт назвал такую меру "алармистским сообщением, которое пытается запутать население". "Это является частью информационной кампании, которая создает впечатление, что мы уже находимся в состоянии войны", - добавил он.

Местре также указал, что Украина должна быть нейтральным государством, страна не может стать полноправным членом НАТО.

"Надо вернуться к соглашению о формировании того самого Совета Россия - НАТО 1997 года, - отметил он. - В том же соглашении уже указано, что ни одна из сторон не будет создавать сфер влияния в Европе". "Что это означает? Что Украина не может быть активным членом НАТО, - пояснил эксперт. - Украина может в некоторых аспектах сотрудничать с организацией, но никогда не станет ее полноправным членом".

Местре также добавил, что сейчас среди государств - членов альянса нет "единого мнения по поводу вступления Украины". "Кроме того, чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать ряду требований, - сказал профессор. - И прямо сейчас украинское правительство не выполняет значительный процент [этих требований]". "Украина должна быть нейтральной страной", - считает Местре.