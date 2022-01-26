Суд над Саакашвили отложили из-за заражения коронавирусом второго фигуранта

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Тбилисский городской суд до 9 февраля отложил заседание по делу о растрате госсредств на сумму около 9 млн лари (более $2,9 млн) в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как второй фигурант дела, бывший начальник его охраны Теймураз Джанашия заразился коронавирусом. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

"Сегодняшний судебный процесс отложен, потому что у Джанашии коронавирус. Судебное заседание перенесено на 9 февраля", - сказал он.

Рассмотрение данного уголовного дела близится к завершению. Суду осталось выслушать и изучить доказательства стороны защиты, после чего судья удалится для вынесения приговора. Обвинение в растрате госсредств предъявлено Саакашвили в 2014 году. По информации Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды экс-президента, в частности, "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов и дизайнера", на приобретение предметов роскоши, на аренду яхт, самолетов и на оплату расходов сопровождавших его лиц. Бывшему президенту грозит тюремное заключение на срок до 11 лет.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате государственных средств находятся на стадии рассмотрения.

Бывший президент прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и доставлен в тюрьму. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.