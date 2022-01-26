В Узбекистане впервые раскрыли данные о числе заключенных

ТАШКЕНТ, 26 января. /ТАСС/. Число осужденных, содержащихся в местах лишения свободы в Узбекистане, составляет более 29 тыс. Такие данные впервые в своей практике опубликовал в среду департамент исполнения наказания МВД республики.

"В настоящее время в уголовно-исполнительной системе наказания насчитывается более 29 тысяч осужденных, в том числе в исправительных колониях - более 7 тысяч, в других видах исправительных учреждений - около 22 тысяч осужденных", - говорится в сообщении департамента.

Подобные сведения впервые обнародованы в соответствии с постановлением правительства республики, которое разрешило открытую публикацию сведений о числе заключенных, а также о расположении и количестве учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

В ведомстве уточнили, что в стране 54 пенитенциарных учреждения, в том числе 18 колоний, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

Как ранее сообщал Национальный центр по правам человека Узбекистана, с начала нулевых годов число заключенных в республике сократилось более чем в два раза.