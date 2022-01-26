Рада отложит штрафы за отсутствие кассовых аппаратов после протестов предпринимателей

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины намерена отложить до конца года штрафы за отсутствие кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые второй день протестуют возле парламента. Об этом сообщил в среду спикер Рады Руслан Стефанчук после совещания с лидерами фракций.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившие РРО (регистраторы расчетных операций), при условии, что они установят [их в будущем]", - сказал он. По словам спикера, соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как сообщает корреспондент ТАСС, у Верховной рады второй день продолжается акция предпринимателей с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты. Сегодня их значительно меньше, чем во вторник. Кроме того, протестующим запретили устанавливать сцену. После вчерашних столкновений митингующих и полиции у здания Рады установили металлический забор. Сейчас возле парламента находятся несколько сотен представителей движения за права предпринимателей, выступающих против введения обязательных кассовых аппаратов.

Полиция в среду сообщила, что проводятся следственные действия в рамках трех уголовных дел по факту произошедших во вторник стычек сотрудников правоохранительных органов и митингующих. События возле украинского парламента квалифицированы как хулиганство, угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа и препятствование профессиональной деятельности журналиста. В результате нарушения общественного порядка в управление полиции доставили 63 участника акции, 38 из которых являются предпринимателями. Полицейские установили их анкетные данные и отпустили.

По информации полиции, участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать полицейскую ограду и попасть на территорию Верховной рады. При этом они применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону полиции камни и другие предметы. Чтобы прекратить правонарушения, силовики оттеснили участников акции и наиболее активных доставили в управление полиции. В результате столкновений 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Кроме того, медики сообщили об обращении трех участников акции с телесными повреждениями.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций. Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости товаров, проданных с нарушением, за повторные нарушения - 150% стоимости товара.