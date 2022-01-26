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Миграционный кризис в Европе

Польша ожидает весной резкого ухудшения миграционной ситуации на границе

Представитель министра-координатора специальных служб Польши отметил, что в интернете возрастает активность групп, которые уже сейчас "призывают к миграции с целью усиления миграционного потока в Белоруссию в весенние месяцы"

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Польские власти ожидают весной этого года резкое обострение миграционной ситуации с увеличением числа попыток силового пересечения границы группами мигрантов из Белоруссии. Об этом в среду заявил агентству ПАП представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын.

"Сигналы свидетельствуют о том, что одновременно с наступлением весны натиск на польскую границу может вырасти лавинообразно", - сказал он. Жарын высказал предположение о том, что "белорусская сторона одновременно с улучшением погоды вновь попробует усилить миграционное давление".

Чиновник отметил, что в интернете возрастает активность групп, которые уже сейчас "призывают [людей] к миграции с целью усиления миграционного потока в Белоруссию в весенние месяцы".

По мнению Жарыня, эффективным способом прикрытия польской территории от нелегальных мигрантов станет защитная стена, к строительству которой Польша приступила во вторник. Длина заграждения высотой 5,5 м составит 186 км, а стоимость - около 1,6 млрд злотых (около $400 млн).

Теги
ПольшаПроблема нелегальной миграции в Европе
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