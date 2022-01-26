Премьер Хорватии назвал чушью слова президента страны об отзыве войск из НАТО

ЗАГРЕБ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал "чушью" сделанное во вторник президентом страны Зораном Милановичем заявление о возможности отзыва военных республики из НАТО в случае потенциального конфликта России и Украины.

"С учетом того, что на Украине наших военных нет, а контингент, размещенный в Польше, возвратился, я не знаю, об отзыве каких солдат он [президент Миланович] говорит. Его заявление о коррупции на Украине не является нашей позицией, и я от лица правительства извиняюсь перед украинцами за такую чушь", - написал Пленкович в среду на своей странице в Twitter.

По словам Пленковича, политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины. "Это наша основополагающая позиция, а вклад - это опыт Хорватии по части мирной реинтеграции, и мы можем это предложить в качестве модели решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины", - подчеркнул премьер-министр страны.

Миланович во вторник заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Он также выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". После этого президент Хорватии попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".