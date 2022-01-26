Суд в Польше отклонил требование Белоруссии об экстрадиции основателя NEXTA Путило

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Об этом в среду сообщило Польское агентство печати (ПАП).

Польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой. Варшавский окружной суд поддержал эту позицию.

"Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является", - приводит слова судьи Дариуша Любовского ПАП.

Свое решение судья аргументировал тем, что, с точки зрения всех стран ЕС, у Белоруссии в настоящее время нет законных полномочий. "Эта страна требует выдачи совершенно невиновного гражданина только потому, что у него другие взгляды", - заявил судья.

Дело Путило

Путило совместно с Романом Протасевичем в 2015 году создали в YouTube канал Nexta, а в 2017 году начали вести канал в мессенджере Telegram. После 9 августа 2020 года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, их Telegram-канал стал одной из основных площадок для противников избранного главы государства.

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал Nexta и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении Путило и Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В рамках уголовного дела к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, оба объявлены в розыск.

По словам начальника международно-правового отдела СК Белоруссии Михаила Вавуло, Белоруссия обратит внимание на то, как Польша исполнит взятые обязательства о выдаче лиц, которых следственный комитет преследует в уголовном порядке. Ранее КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список физических лиц, причастных к терроризму.