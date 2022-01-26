Премьер Британии отказался уходить в отставку, предложив сосредоточиться на теме Украины

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит, предложив оппозиции вместо таких призывов сосредоточить внимание на теме кризиса вокруг Украины.

"Нет", - сказал глава правительства в среду в парламенте в ответ на предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера покинуть свой пост.

Накануне полиция Лондона приняла решение провести серию расследований в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Скандал, который начал разгораться в конце 2021 года, постоянно обрастает новыми подробностями. Так, в понедельник стало известно, что 19 июня 2020 года Джонсон праздновал на рабочем месте 56-летие в большой компании коллег, родственников и знакомых. Согласно действовавшим в то время жестким ограничениям, встречи более шести человек, не проживающих под одной крышей, разрешались исключительно на улице.

До этого сообщалось и о других вечеринках, причем известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал Джонсон. Как объяснил сам премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии", однако принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Он также инициировал проведение внутреннего расследования.

В среду в ответ на вопрос Стармера, понимает ли он, какой ущерб наносит стране, премьер-министр перевел разговор на тему напряженности вокруг Украины. "У нас есть кризис на границе с Украиной. Правительство Великобритании объединяет Запад под руководством премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, чтобы применить наиболее жесткий пакет санкций, чтобы удержать президента [России Владимира] Путина от того, что, как мне кажется, было бы безрассудным и катастрофическим вмешательством. Этим занимается это правительство", - сказал Джонсон.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.