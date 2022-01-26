В ЛНР считают, что Украина не готова к полномасштабному наступлению

ЛУГАНСК, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к полномасштабному наступлению по всей линии соприкосновения в Донбассе, поэтому в случае возобновления Киевом военных действий вероятны точечные удары. Об этом заявил в среду агентству Луганскинформцентр начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

"Исходя из имеющихся разведывательных данных, а также на основе аналитических заключений наших специалистов, можно прийти к выводу, что на данный момент ВСУ не готовы к полномасштабному наступлению по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Лещенко.

"Вероятно, учитывая достаточно внушительную протяженность линии боевого соприкосновения, удары будут наноситься таким образом, чтобы отсечь друг от друга основные скопления сил Народной милиции, заблокировав их в городах, фактически начав их осаду", - заявил начальник управления Народной милиции ЛНР. По его, словам, "под ударом, вероятно, окажутся крупные прифронтовые населенные пункты, которые, учитывая особенности линии боевого соприкосновения, со стратегической точки зрения находятся в большей опасности, нежели остальные - это Первомайск, Золотое, Донецкий, Кировск, Фрунзе и Славяносербск".

В случае возобновления конфликта в Донбассе Киев попытается окружить Луганск.

В ЛНР призвали Вооруженные силы Украины отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений. В ЛНР предусмотрели контрмеры на случай украинского наступления.

"Народной милицией предусмотрены контрмеры, в связи с чем я в очередной выражаю готовность наших подразделений к отражению агрессии противника, и призываю Вооруженные силы Украины отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений, жертвами которых станут не только военнослужащие с обеих сторон но также и мирные жители Донбасса", - сказал он.