В Саудовскую Аравию смогут массово вернуться трудовые мигранты из Таиланда

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Трудовые мигранты из Таиланда в ближайшее время снова смогут массово отправиться на работу в Саудовскую Аравию благодаря достигнутым двусторонним договоренностям. Об этом рассказал в среду во время брифинга официальный представитель таиландского министерства иностранных дел Тани Санграт, комментируя итоги встречи премьер-министра Праюта Чан-Очи и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Эр-Рияде.

По его словам, "была достигнута договоренность о подписании в течение ближайших двух месяцев соглашения о направлении в Саудовскую Аравию граждан Таиланда на временную работу". "Для обсуждения и подписания документа в Саудовскую Аравию отправится министр труда Таиланда Сучарт Чомклин", - добавил он, не уточнив примерные сроки поездки. Санграт отметил, что Саудовской Аравии сейчас необходимы 8 млн квалифицированных работников в сфере гостиничного обслуживания, здравоохранении, промышленном производстве и строительстве. "Это прекрасная возможность для желающих работать за рубежом граждан Таиланда", - уверен он.

Представитель МИД рассказал, что в ближайшее время в министерстве труда будет создана рабочая группа, которая начнет принимать заявления от лиц, желающих отправиться на работу по контракту в Саудовскую Аравию. При необходимости их будут направлять на обучение по востребованным специальностям.

Отношения между двумя странами были установлены в 1957 году. Во время нефтяного бума в 1970-х годах в Саудовской Аравии работало несколько сотен тайских рабочих, позже их число значительно выросло. Эр-Рияд понизил статус своих дипломатических отношений с Бангкоком после кражи в 1989 году драгоценностей на сумму около $20 млн тайским уборщиком, работавшим во дворце саудовского принца, и серии убийств саудовских дипломатов, которая произошла спустя год в Таиланде в течение одной ночи.

Санграт напомнил, что "до понижения уровня отношений в 1990 году в Саудовской Аравии работали более 300 тыс. тайцев". "В общей сложности они ежегодно отправляли на свои банковские счета в Таиланд до 9 млрд батов ($273 млн по нынешнему курсу - прим. ТАСС)", - сообщил представитель МИД.

Премьер Таиланда по приглашению наследного принца 25 января прибыл в Саудовскую Аравию, что стало первым за более чем 30 лет официальным визитом такого уровня. Стороны договорились полностью нормализовать дипломатические отношения и назначить в ближайшем будущем послов в свои столицы. По словам Санграта, Таиланд и Саудовская Аравия шли к восстановлению отношений более шести лет, проведя многочисленные встречи на различных уровнях. "Спустя 30 лет <...> эти попытки увенчались успехом", - подытожил он.