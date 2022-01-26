В НАТО не комментируют слова президента Хорватии об отзыве войск из альянса

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. В НАТО отказываются комментировать заявление президента Хорватии Зорана Милановича о возможности отзыва военных республики из альянса в случае потенциального конфликта России и Украины.

"Мы направляем вас к хорватским властям за любыми комментариями, которые у них могут быть", - сказали в среду корреспонденту ТАСС в альянсе в ответ на просьбу прокомментировать заявление Милановича.

Во вторник президент Хорватии заявил, что в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной он как главнокомандующий национальными ВС отзовет всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.