Глава МИД Франции призвал партнеров сделать все для продолжения диалога с Россией

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Франция призывает партнеров по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу сделать все необходимое для продолжения диалога с Россией. С таким заявлением выступил в среду в Сенате Франции глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, комментируя ситуацию вокруг Украины.

"Я не стану скрывать, что ситуация очень напряженная, - сказал министр. - Вместе с партнерами по ЕС и НАТО мы стремимся остановить эту эскалацию". "Мы едины в том, что касается необходимости масштабных санкций в случае посягательства на территориальную целостность Украины. Мы над этим работаем. Тем не менее необходимо сделать все, чтобы диалог с Россией продолжался и чтобы мы могли содействовать деэскалации", - заявил Ле Дриан, напомнив, что в среду в Париже проходит встреча политических советников стран нормандского формата (Германия, Россия, Франция и Украина).

"Я думаю, что России по инициативе Франции будут сделаны и другие предложения в рамках различных форматов. Сейчас ведутся дискуссии по этому поводу", - сказал глава МИД.

В среду днем в Елисейском дворце начались переговоры политических советников "нормандской четверки". Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Переговоры стали первой очной встречей политсоветников всех четырех стран нормандского формата после продлившегося больше года перерыва. В преддверии встречи в Москве заявили, что планируют довести до коллег по "четверке" свои озабоченности по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.