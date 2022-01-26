Полиция ФРГ задержала семью из шести россиян при пересечении границы с Польшей

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Шестеро граждан России - двое взрослых и четверо детей - задержаны во вторник утром в ФРГ при въезде на двух автомобилях из Польши. Об этом сообщила в среду федеральная полиция Германии.

По версии германской стороны, речь идет о "нелегальном въезде" в республику, поскольку ни у кого из задержанных не было действующих документов, разрешающих пребывание в ЕС. Граждане РФ "могли предъявить лишь просроченные польские документы", отмечается в сообщении.

"Против 40-летнего отца и 29-летней матери начато расследование по подозрению в нелегальном въезде", - отметили в федеральной полиции.

Существенных подробностей о задержанных не приводится.