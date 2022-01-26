В США заявили, что НАТО не вернется к позициям 1997 года

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не вернется на исходные позиции, которые занимал в 1997 году. Об этом сообщила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-конференции, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука.

"Я совершенно четко заявила [на переговорах с должностными лицами] России: "Нет, вы не можете принимать решение по вопросу о членстве в НАТО. Это не вам решать, это зависит от членов НАТО. Нет, вы не вправе решать, что все наступательные вооружения должны покинуть Европу. Нет, вы не можете говорить, что мы повернем время вспять к 1997 году и все страны, которые вступили в НАТО с того момента, должны выйти из НАТО. Этого не произойдет", - сказала дипломат.

"Но если вы захотите поговорить о реальных вопросах взаимной безопасности, контроле над вооружениями, устранении конфликтных ситуаций, прозрачности, способах, которыми мы можем укрепить взаимную безопасность, то мы поддерживаем проведение этих дискуссий в рамках диалога по стратегической стабильности, который ведут США [с Россией], на заседании Совета Россия - НАТО и в рамках других институтов НАТО, в ОБСЕ, а также в рамках дискуссий, которые ведутся с Евросоюзом и которые проходят сегодня в нормандском формате в Париже", - добавила Шерман.

"Есть много способов обеспечить взаимную безопасность, но не путем ультиматумов, не путем угроз Украине, не путем принуждения, не путем подрывной деятельности и не путем вторжения", - заключила замгоссекретаря.

В декабре прошлого года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В проектах этих документов прописаны три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения НАТО. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. В-третьих, необходимость возвращения альянса на исходные позиции по состоянию на 1997 год.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.