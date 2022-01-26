Генсек ООН призвал к гуманитарным исключениям из санкционного режима по Афганистану

ООН, 26 января. /ТАСС/. Международное финансирование бюджетной сферы Афганистана должно быть разрешено, необходимы гуманитарные исключения из санкционного режима ООН. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Нам необходимо отложить правила и условия, которые ограничивают не только экономику Афганистана, но и наши операции по спасению жизней. В момент максимальной потребности эти правила должны быть пересмотрены, - сказал Гутерриш. - Международное финансирование должно быть разрешено для выплат зарплат работникам бюджетного сектора. Я повторяю мой призыв по выдаче генеральных лицензий гуманитарных исключений из санкционного режима ООН по Афганистану".

По словам генсека, финансовым организациям должны быть предоставлены правовые гарантии того, что они смогут работать без страха нарушения санкций. "Это включает объявленные сегодня рамки переходного взаимодействия для Афганистана - плана по продлению и активизации гуманитарной помощи и содействия в области развития для населения Афганистана при укреплении жизненно важных услуг и систем", - отметил он.

Кроме того, это касается и рекомендаций по предоставлению нового мандата специальной политической миссии ООН, что "поддержит безопасность, прогресс и права человека".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США.