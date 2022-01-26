Reuters: чрезвычайный саммит ЭКОВАС по Буркина-Фасо состоится 28 января

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит лидеров государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для рассмотрения складывающейся в Буркина-Фасо ситуации после захвата там власти военными состоится в ближайшую пятницу, 28 января. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Кот-д'Ивуара.

Накануне ЭКОВАС выступило с осуждением государственного переворота в Буркина-Фасо, обвинив военных в подрыве в стране демократических основ. Эта крупнейшая организация стран Западной Африки пригрозила буркинийским военным, захватившим власть, ответными шагами. Именно они будут обсуждаться на предстоящем чрезвычайном саммите.

Военные взбунтовались 23 января и через сутки захватили в Буркина-Фасо власть, которая сейчас находится в руках созданного ими "Патриотического движения за охрану и восстановление". Его возглавляет подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Военные объявили об отстранении президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. На всей территории страны введен комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00. Одновременно они заявили, что вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.

ЭКОВАС объединяет 15 стран Западной Африки. Буркина-Фасо стала после Мали и Гвинеи третьей страной ЭКОВАС, где с лета 2020 года в результате государственного переворота власть захватали военные. Против Мали и Гвинеи действуют экономические и политические санкции ЭКОВАС. Так, приостановлено их членство в этой организации.