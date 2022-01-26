В Минобороны Украины рассказали о затратах на размещение Сил территориальной обороны

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Размещение подразделений Сил территориальной обороны Украины в пунктах постоянной дислокации потребует от правительства страны расходов на сумму более 2,8 млрд гривен (около $100 млн). Об этом на заседании правительства в среду заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По состоянию на вчера: 80 подразделений размещены в 72 имущественных комплексах, уже заключены 23 договора аренды. Для размещения оставшихся 96 подразделений предварительно выбраны 83 имущественных комплекса. По предварительной оценке, общая сумма потребностей на обустройство всех пунктов дислокации составляет 2,8 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, первоочередной необходимостью является обустройство и содержание пунктов дислокации, поскольку речь идет об одновременном развертывании 176 воинских частей. "Оружием, одеждой, средствами связи и бронежилетами силы территориальной обороны будут обеспечены усилиями Минобороны", - продолжил министр. Однако, уточнил он, потребуются дополнительные ресурсы местных бюджетов, чтобы обеспечить надлежащее состояние помещений, их подключение к коммуникациям, обеспечение транспортом.

Резников добавил, что уже направил соответствующие письма, где определены потребности сил территориальной обороны в регионах. Однако нагрузка на местные бюджеты после завершения базового обеспечения СТО, по его словам, будет постепенно снижаться.

Министр отметил, что в феврале запланированы учения с участием руководителей местных администраций для отработки взаимодействия с представителями вооруженных сил.

По данным Минобороны, в составе Сил территориальной обороны будет сформировано 25 бригад (по одной на каждый регион), которые объединят более 150 батальонов. Постоянная численность СТО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих, а по штату особого периода - более 130 тыс. человек, для чего сформируют соответствующий резерв.