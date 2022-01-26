Мэр Киева расценил как шутку решение ФРГ отправить на Украину 5 тыс. касок

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Германии отправить Украине 5 тыс. военных касок.

"5 тыс. касок - это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?", - сказал Кличко в среду газете Bild. Он сказал, что "поведение правительства Германии лишает его дара речи".

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее сказал, что жест Берлина имеет лишь символическое значение. "Это лишь капля в море, это не утешение", - сказал он агентству DPA.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

Россия и США ведут переговоры о гарантиях безопасности Москве со стороны НАТО, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

Тем не менее на Западе заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Он не исключил, что для оправдания таких заявлений Запада могут быть предприняты провокации, и предупредил о самых серьезных последствиях любых попыток силового решения кризиса на востоке Украины.