МИД Сирии заявил об утрате ЕС независимости и его подчинении США

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Европейский союз утратил независимость и подчиняется указам Вашингтона. Такое мнение выразило в среду Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии, комментируя заявления Совета ЕС по ситуации в арабской республике.

"ЕС не обладает ни малейшей степенью независимости и согласился подчиняться и претворять в жизнь политику США, что лишило его идентичности", - говорится в сообщении сирийского внешнеполитического ведомства, содержание которого приводит агентство САНА.

В заявлении сирийская сторона обвиняет ЕС в "отрыве от реальности", а весь Запад - в грубом вмешательстве во внутренние дела арабской республики и попытках "сохранить лицо после провала плана агрессии, разработанного им против Сирии".

"Сирия, армия и народ которой нанесли поражение террористическим группировкам и их сторонникам с колониалистского Запада, не позволит ЕС и другим [игрокам] вмешиваться в свои дела и препятствовать процессу укрепления стабильности в стране", - подчеркнул сирийский МИД.

В понедельник в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС. В принятом по его итогам заявлении отмечалось, что конфликт в Сирии все еще не завершен, а сама страна продолжает оставаться источником нестабильности.